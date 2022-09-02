Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольная ассоциация Англии начала расследование эпизода из игры «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

Футбольная ассоциация Англии начала расследование эпизода из игры «Ливерпуль» — «Ньюкасл»
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование одного из эпизодов встречи пятого тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл» (2:1), сообщает TalkSport.

Как отмечает источник, расследование инициировано по факту потасовки в конце встречи после забитого мяча Фабиу Карвалью, принесшего победу «Ливерпулю» на 97-й минуте матча. Скамейку запасных «Ньюкасла» привёл в бешенство тот факт, что к матчу было добавлено пять минут, а гол был забит на седьмой компенсированной минуте.

Охрана стадиона была вынуждена вмешаться в произошедший конфликт, поскольку представители даже не пытались сдержать свои эмоции. Судя по всему, один из представителей скамейки запасных «Ньюкасла» бросил бутылку в сторону сотрудников «Ливерпуля». Сейчас FA изучает запись инцидент, после чего им придётся принять решение о каком-либо наказании одной из сторон.

Новость по теме
«Ливерпуль» сможет выкупить Артура по окончании сезона за фиксированную сумму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022