Джастин Клюйверт ушёл в аренду в «Валенсию» из «Ромы»

Голландский нападающий Джастин Клюйверт перешёл из римской «Ромы» в испанскую «Валегсию» из итальянского клуба, сообщает пресс-служба команды.
Игрок сборной Нидерландов будет на правах аренды теперь год будет выступать в Испании. Ранее сорвался его трансфер в английский «Фулхэм». Сообщалось, что игрок не смог получить разрешение на работу в стране. Он должен был быть взят англичанами в аренду с обязательным выкупом.
Напомним, Клюйверт перешёл в «Рому» летом 2018 года из нидерландского «Аякса». В сезоне-2021/2022 Клюйверт-младший выступал в аренде во французской «Ницце», где провёл 31 матч, забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. Сезоном ранее он также на правах аренды выступал в немецком клубе «РБ Лейпциг». С 2018 года Клюйверт вызывается в сборную Нидерландов.
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