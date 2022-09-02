«Челси» отдал Стерлинга в аренду в «Сток Сити»
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Защитник Дьюджон Стерлинг отправился в аренду в «Сток Сити» из лондонского «Челси», сообщает пресс-служба клуба.
Игрок обороны будет арендован командой из Чемпионшипа до конца текущего сезона. Стерлинг ушел в аренду в третий раз, ранее он был арендован «Блэкпулом», «Уиганом» и «Ковентри».
Англичанин Дьюджон Стерлинг дважды появлялся на поле за основную команду. Зато у него сразу 52 матча за лондонцев до 21 года. Также 22 игры он сыграл за команду до 18 оет и 14 матчей за сверстников до 19 лет.
30 августа в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» принимал лондонский «Челси». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась победой хозяев — 2:1.
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