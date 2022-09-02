Дом Карвахаля в Мадриде подвергся попытке вооружённого ограбления

Испанская полиция начала расследование попытки ограбления, совершённой тремя лицами в доме 30-летнего крайнего защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля в Боадилья-дель-Монте, городке на окраине испанской столицы, сообщает Marca.

Грабители сбежали, когда в доме сработала сигнализация. Этот инцидент произошел около двух часов ночи во вторник, 30 августа, когда игрока не было дома, но некоторые из людей, работающих по дому, находились там.

Камеры зафиксировали, как три человека, вооруженные железными прутьями, вошли во владения Карвахаля. Однако преступники решили сбежать, когда поняли, что они были обнаружены системой безопасности.

Примечательно, что днём ранее экс-форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг стал жертвой кражи со взломом в своем доме в пригороде Барселоны. Сообщалось, что воры вступили в драку с нападающим, в результате которой габонец получил перелом челюсти.

Карвахаль отличился ударом с лёта.

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