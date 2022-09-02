Клубы АПЛ потратили рекордные € 2,2 млрд за летнее трансферное окно

Яркое летнее трансферное окно закрылось в Англии в четверг, 1 сентября, в этот день был установлен ряд рекордов по расходам, включая самое дорогое в истории подписание контракта в дедлайн, когда «Манчестер Юнайтед» купил бразильца Антони за € 95 млн, сообщает BBC Sport.
Эта сделка помогла установить новый рекорд расходов Премьер-лиги в размере € 2,2 млрд, побив предыдущий рекорд в € 1,6 млрд в 2017 году, что сильно затмевает траты остальной Европы. Девять из 20 ведущих клубов потратили более € 100 млн, что вызвано восстановлением экономики после спада, вызванного пандемией коронавируса.
Совокупные расходы 20 клубов в течение окна, которое было открыто с 10 июня по 1 сентября, были на 67% выше чем прошлым летом, что больше на € 1,28 млрд.
По данным финансовой компании Deloitte, в сезоне-2022/2023 уже отмечены самые высокие расходы на трансферы в сравнении с двумя окнами переходов в сезоне-2017/2018, когда было потрачено совокупно € 2,17 млрд.
- 2 сентября 2022
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