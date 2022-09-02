Гари Невилл может предстать перед судом за публикацию в Интернете по делу Райана Гиггза

47-летний бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий на британском телевидении, может получить наказание за одну из публикаций в Сети, в которой он обсуждал судебные тяжбы своего бывшего одноклубника Райана Гиггза, сообщает BBC.

В настоящий момент известно, что Невилл должен явиться к генеральному прокурору в связи с публикацией в социальных сетях, которую он сделал во время судебного разбирательства по делу о домашнем насилии, обвиняемым по которому проходит экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз.

Содержание удалённой публикации Невилла не раскрывается. Считается, что она как-то связана с неуважением к суду. Представитель Гари частично ответил на претензии суда, отметив, что публикация Невилла имела отношение к семье Глейзеров, владеющих «Манчестер Юнайтед», а не о проходящем судебном заседании.

Судья по делу Гиггза считает, что Невилл является человеком с высоким общественным авторитетом, а его учетная запись в социальных сетях имеет 1,5 миллиона подписчиков, поэтому его публикация может быть расценена как попытка повлиять на текущее уголовное разбирательство и может быть проявлением неуважения к суду. Соответственно, дело передано в прокуратуру для рассмотрения возможного судебного преследования.

Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает. В последнем заседании присяжные не смогли вынести вердикт ни по одному из трех обвинений.