Роналду может перейти в «Фенербахче», Костюк не подала руку Азаренко. Главное к утру

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче», украинка Марта Костюк не подала руку белоруске Виктории Азаренко после матча, «Манчестер Юнайтед» победил в третьем матче английской Премьер-лиги подряд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: Роналду близок к переходу в «Фенербахче».
2. Костюк объяснила решение не подавать руку Виктории Азаренко после матча.
3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и оформил третью победу подряд.
4. Надаль уверенно разобрался с итальянцем Фоньини и вышел в третий круг US Open – 2022.
5. Ивашко сенсационно победил 10-ю ракетку мира Хуркача во втором круге US Open – 2022.
6. В Турции обстреляли здание федерации футбола во время собрания руководителей организации.
7. «Ливерпуль» арендовал полузащитника «Ювентуса» Артура.
8. Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open, повесив «баранку» Квон Сон У.
9. «Челси» объявил о переходе Обамеянга из «Барселоны».
10. Кудерметова и Мертенс вышли во второй круг US Open, обыграв Калинскую и Векич.
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