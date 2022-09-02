Роналду может перейти в «Фенербахче», Костюк не подала руку Азаренко. Главное к утру

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Фенербахче», украинка Марта Костюк не подала руку белоруске Виктории Азаренко после матча, «Манчестер Юнайтед» победил в третьем матче английской Премьер-лиги подряд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: Роналду близок к переходу в «Фенербахче».

2. Костюк объяснила решение не подавать руку Виктории Азаренко после матча.

3. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» и оформил третью победу подряд.

4. Надаль уверенно разобрался с итальянцем Фоньини и вышел в третий круг US Open – 2022.

5. Ивашко сенсационно победил 10-ю ракетку мира Хуркача во втором круге US Open – 2022.

6. В Турции обстреляли здание федерации футбола во время собрания руководителей организации.

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