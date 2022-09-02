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Семак обогнал Спаллетти по количеству побед с «Зенитом»

Семак обогнал Спаллетти по количеству побед с «Зенитом»
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Сергей Семак вышел на чистое третье место в рейтинге тренеров «Зенита» по количеству побед. Накануне сине-бело-голубые обыграли в матче Кубка России «Факел» (2:0). Эта победа для Семака стала 106-й в петербургском клубе.

Таким образом, Семак обогнал по числу побед с «Зенитом» итальянца Лучано Спаллетти (105) и вошёл в топ-3 по этому показателю:

1. Павел Садырин (125 побед, 262 матча);

2. Юрий Морозов (121 победа, 323 матча);

3. Сергей Семак (106 побед, 178 матчей).

Примечательно, что Семак занимает первое место среди тренеров по проценту побед с «Зенитом» — под его руководством команда выиграла 59,5% матчей. Вместе с Садыриным «Зенит» побеждал в 47,7% игр, а с Морозовым — в 37,4%.

Также Семак является самым титулованным тренером в истории «Зенита» — вместе с командой он завоевал 8 трофеев.

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