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Люка Зидан продолжит карьеру в «Эйбаре»

Люка Зидан продолжит карьеру в «Эйбаре»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Люка Зидан перешел в «Эйбар» на правах свободного агента, сообщает пресс-служба нового клуба голкипера.

24-летний француз подписал с клубом из Сегунды двухлетний контракт. Последним клубом сына Зинедина Зидана был «Райо Вальекано», за который он выступал на протяжении двух последних сезонов.

Люка Зидан является воспитанником мадридского «Реала». Но на взрослом уровне вратарь так и не смог закрепиться в основе клуба. В сезоне-2019/2020 он выступал за «Расинг» на правах аренды. После этого два года футболист отыграл в «Райо Вальекано». В минувшем сезоне вратарь провёл 13 официальных матчей. За это время он пропустил 17 голов и дважды смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

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