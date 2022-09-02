Мигел Данни: прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни обратился к болельщикам перед матчем с легендами московского «Спартака». Португалец примет участие в этой встрече.



«Привет, друзья! Я прилетел в Россию, чтобы снова обыграть «Спартак». Увидимся на стадионе. Вперёд, «Зенит» — сказал Данни в видеообращении для болельщиков «Зенита».



Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» прошёл на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 8 июля — за сутки до игры за Суперкубок России между командами. Тогда победу одержали ветераны «Зенита» со счётом 2:0. Вторая встреча состоится между командами сегодня, 2 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве.



Данни выступал за сине-бело-голубых с 2008 по 2017 год. Всего за питерцев португалец провёл 256 матчей во всех турнирах, в которых забил 68 мячей и отдал 73 результативные передачи.