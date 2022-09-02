В Аргентине отменили все матчи дня из-за покушения на вице-президента страны

Сегодня, 2 сентября, в чемпионате Аргентины отменены все футбольные матчи. Такое решение было принято в связи с покушением на вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, информирует Ассоциация футбола Аргентины в «Твиттере».

Напомним, накануне на экс-президента Аргентины было совершено покушение. Последние несколько недель около дома Кристины Фернандес де Киршнер собирается множество людей, которые поддерживают её на фоне обвинений в коррупции. На этот раз в толпе людей оказался вооруженный человек — он направил пистолет на женщину, но вовремя был нейтрализован.

Как итог, неудавшегося убийцу задержали правоохранительные органы, а сама Кристина Фернандес де Киршнер не пострадала. Однако этот инцидент стал поводом для местного правительства отменить все массовые мероприятия.

Красивый гол из чемпионата Аргентины: