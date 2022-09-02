В Аргентине отменили все матчи дня из-за покушения на вице-президента страны

Сегодня, 2 сентября, в чемпионате Аргентины отменены все футбольные матчи. Такое решение было принято в связи с покушением на вице-президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, информирует Ассоциация футбола Аргентины в «Твиттере».
Напомним, накануне на экс-президента Аргентины было совершено покушение. Последние несколько недель около дома Кристины Фернандес де Киршнер собирается множество людей, которые поддерживают её на фоне обвинений в коррупции. На этот раз в толпе людей оказался вооруженный человек — он направил пистолет на женщину, но вовремя был нейтрализован.
Как итог, неудавшегося убийцу задержали правоохранительные органы, а сама Кристина Фернандес де Киршнер не пострадала. Однако этот инцидент стал поводом для местного правительства отменить все массовые мероприятия.
Красивый гол из чемпионата Аргентины:
- 2 сентября 2022
-
11:00
-
10:57
-
10:52
-
10:41
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:31
-
09:30
-
08:56
-
08:48
-
08:38
-
08:31
-
08:19
-
08:06
-
07:52
-
07:19
-
07:16
-
07:00
-
07:00
-
06:43
-
06:40
-
06:15
-
06:02
-
05:59
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
04:55
-
04:54
-
04:38
-
04:25
-
04:21
-
04:05
-
03:42