Объявлена символическая сборная РПЛ за август по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов Российской Премьер-Лиги за август 2022 года. Сборная составлена на основе средних оценок игроков в чемпионате России за минувший месяц.

Лучшим футболистом августа с оценкой 8,9 стал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. В четырёх матчах РПЛ нидерландец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Вторую по величине оценку получил Малком из «Зенита» — на счету бразильца также четыре гола и один ассист в четырёх играх.

Сборная РПЛ за августа 2022 года: Матвей Сафонов («Краснодар»), Кристиан Рамирес («Краснодар»), Максим Осипенко («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Денисов («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).