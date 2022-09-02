«Арис» презентовал Кокорина стильным видеороликом

Пресс-служба кипрского «Ариса» презентовала Александра Кокорина стильным видеороликом в клубных цветах. Напомним, 31-летний россиянин перебрался в команду из Лимасола на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

Видео опубликовано в сообществе «Ариса» во «ВКонтакте»

Кокорин выступал за «Фиорентину» с января 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав при этом две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

Ранее он также играл за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи». В период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России.