«Спартак» объявил о расторжении контракта с Остоном Уруновым
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с 21-летним полузащитником Остоном Уруновым. Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон.
«Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба московского клуба.
Напомним, Урунов провел за красно-белых девять матчей в 2020 году и забил один гол, а потом на правах аренды выступал за «Уфу». В активе Остона также семь игр и один гол в составе сборной Узбекистана.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Урунов готов пойти на понижение зарплаты ради подписания контракта с подмосковными «Химками». Позже представитель «Уфы», за которую Остон выступал ранее, заявил, что в команде не осталось мест для легионеров.
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