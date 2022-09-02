Игрок «Твери» дисквалифицирован на 2 матча за оскорбления арбитра после игры с «Амкалом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры полузащитника Камиля Закирова, который жёстко оскорбил судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).

«В соответствии с частью 1 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес Официального лица матча – дисквалифицировать футболиста ФК «Тверь» г. Тверь Камиля Закирова на 2 (два) матча Кубка России», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.

Напомним, 31 августа в матче 1/128 финала Кубка России медийная команда «Амкал» обыграла «Тверь» из Второй лиги со счётом 1:0. Таким образом, «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка. Другая медийная команда 2DROTS уступила на стадии 1/128 финала «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти.