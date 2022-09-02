КДК дисквалифицировал игрока «Факела» за оскорбления арбитров после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Факела» Сергея Божина, который в жёсткой форме раскритиковал судейство после матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:4). Уходя в подтрибунное помещение после игры футболист оскорбил арбитров.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча – дисквалифицировать футболиста ФК «Факел» г. Воронеж Сергея Божина на 2 (два) матча чемпионата России», — сказано в тексте решения КДК на официальном сайте РФС.

Напомним, «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 7 матчах. «Факел» (4) — на 14-м месте.