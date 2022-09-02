Семак рассказал, в каком состоянии «Зенит» подходит к матчу со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, в каком состоянии его команда подходит к матчу 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком».

«В каком состоянии «Зенит» подходит к матчу со «Спартаком»? Состояние абсолютно нормальное — мы провели обычную рабочую неделю, готовимся.

Есть ли давление на «Зенит» из-за долгой беспроигрышной серии со «Спартаком»? Не знаю, мне сложно говорить по поводу давления — мы рассматриваем каждую игру как абсолютно новую историю, а цифры — всего лишь статистика. Любая серия рано или поздно начинается и заканчивается. Наше дело — настроиться и сыграть ближайшую игру на максимуме своих возможностей», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.