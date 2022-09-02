Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»

Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». Напомним, бразилец около месяца восстанавливался после травмы, а россиянин был вынужденно заменён в последнем матче.

«Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе — всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера — он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают. Тем не менее, у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

Семак наехал на РПЛ из-за календаря. Но в сложную ситуацию попал не только «Зенит» Семак наехал на РПЛ из-за календаря. Но в сложную ситуацию попал не только «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022