Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Далера Кузяева перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». Напомним, бразилец около месяца восстанавливался после травмы, а россиянин был вынужденно заменён в последнем матче.

«Есть определенные проблемы и у одного, и у второго. Что касается Клаудиньо, то он начинает заниматься в общей группе — всем вместе нам нужно будет принять решение по поводу его участия. То же самое касается и Далера — он начинает фрагментарно заниматься, хотя есть факторы, которые ему мешают. Тем не менее, у нас еще есть время для того, чтобы подумать и посмотреть на состояние ребят», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.