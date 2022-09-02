Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» будет посвящён Георгию Ярцеву, который ушёл из жизни этим летом, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
«Матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом» будет посвящён великому Георгию Ярцеву, который ушёл из жизни этим летом. Перед стартовым свистком хор болельщиков «Спартака» со всем стадионом исполнит песню «Ветер ли старое имя развеял» в честь Георгия Александровича. Учим текст, чтобы красиво почтить память легенды!», — говорится в сообщении организации.
Напомним, первый матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» прошёл на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге 8 июля — за сутки до игры за Суперкубок России между командами. Тогда победу одержали ветераны «Зенита» со счётом 2:0. Вторая встреча состоится между командами сегодня, 2 сентября, на «Открытие Банк Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
- 2 сентября 2022
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