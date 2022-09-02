В «Твери» оценили решение КДК дисквалифицировать Закирова на 2 матча за оскорбление судьи

В «Твери» оценили решение КДК дисквалифицировать полузащитника Камиля Закирова, который жёстко оскорбил судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).



«Решение КДК справедливое. В клубе считают, что Камиль повёл себя неправильно. Футбольные инстанции должны были вынести официальное решение — они его вынесли. Мы обсуждали данную ситуацию внутри: помимо решения КДК игрок понесёт ответственность за произошедшее и в клубе. В том числе на Камиля будут наложены дисциплинарные санкции.



Нам важно, что Камиль принёс свои извинения. Он сам переживает из-за произошедшего. Мы не будем подавать аппеляцию. Считаем, что всё справедливо. Спасибо КДК, что учли извинения игрока», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.

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