Сергей Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 со «Спартаком». По словам специалиста, выиграет та команда, которая будет меньше ошибаться. При этом наставник сине-бело-голубых подчеркнул, что в каждом отдельно взятом матче может случиться что угодно.

«Какой фактор будет решающим для исхода матча? Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить. Что касается мастерства, мотивации и функционального состояния, то пройти сезон на одном уровне достаточно сложно — все футболисты живые люди. Именно этим и интересен футбол — в отдельно взятом матче может случиться все, что угодно», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.