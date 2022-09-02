Сборная России поздравила Черчесова с днём рождения и пожелала тренеру успехов в работе

Пресс-служба сборной России поздравила экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова с днём рождения. Сегодня российскому специалисту исполнилось 59 лет.

«С днём рождения, Станислав Черчесов! Поздравляем Станислава Саламовича, желаем здоровья, вдохновения и успехов в работе!» — написала пресс-служба в телеграм-канале сборной России.

Напомним, Черчесов покинул пост наставника сборной России после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Тренер отказался от компенсации. Его сменщиком у руля национальной команды стал Валерий Карпин.

Сейчас Станислав Черчесов возглавляет «Ференцварош», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом Венгрии и обладателем Кубка страны.