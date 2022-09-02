В «Твери» объяснили поведение Закирова, оскорбившего судью после матча с «Амкалом»

В «Твери» объяснили поведение полузащитника Камиля Закирова, который жёстко оскорбил судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).
«Слова были сказаны на эмоциях. Он в первый раз оказался под таким вниманием СМИ. После финального свистка его разочаровала своя игра и результат команды. Честно говоря, не сдержался Камиль. Вроде опытный парень, но такое впервые. Клуб со своей стороны не приветствует такие вещи. Камиль остается с нами и поможет в ближайших играх на Первенства России», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.
Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры полузащитника Камиля Закирова.
- 2 сентября 2022
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:36
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:07
-
12:58
-
12:51
-
12:47
-
12:45
-
12:37
-
12:36
-
12:23
-
12:16
-
11:58
-
11:53
-
11:42
-
11:19
-
11:00
-
10:57
-
10:52
-
10:41
-
10:20
-
10:06
-
09:55
-
09:31
-
09:30
-
08:56
-
08:48
-
08:38
-
08:31
-
08:19
-
08:06