В «Твери» объяснили поведение Закирова, оскорбившего судью после матча с «Амкалом»

В «Твери» объяснили поведение полузащитника Камиля Закирова, который жёстко оскорбил судью Владимира Сельдякова после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).



«Слова были сказаны на эмоциях. Он в первый раз оказался под таким вниманием СМИ. После финального свистка его разочаровала своя игра и результат команды. Честно говоря, не сдержался Камиль. Вроде опытный парень, но такое впервые. Клуб со своей стороны не приветствует такие вещи. Камиль остается с нами и поможет в ближайших играх на Первенства России», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в пресс-службе клуба.



Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на две игры полузащитника Камиля Закирова.

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