Главный тренер «Локомотива» считает, что Гильерме не сможет сыграть в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр сообщил, что бразильский вратарь Маринато Гильерме не сможет сыграть в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Ни для кого не секрет, что Максим Ненахов, Лукас Фассон и Рифат Жемалетдинов не смогут сыграть в матче из-за полученных травм. Что касается Гильерме, официальное сообщение по его состоянию будет опубликовано в скором времени. Но я думаю, что в игре против «Ахмата» вряд ли он сможет нам помочь. Все остальные футболисты в обойме, поэтому на предстоящую игру у нас будет большой выбор», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомни, 31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров. В восьмом туре РПЛ «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Встреча состоится 4 сентября в 17:30 мск.
- 2 сентября 2022
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