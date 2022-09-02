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Юрий Сёмин объяснил, почему Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ в августе

Юрий Сёмин объяснил, почему Сергей Семак стал лучшим тренером РПЛ в августе
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, почему наставник «Зенита» Сергей Семак был признан экспертами лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в августе.

«Семак стал лучшим тренером в августе. Почему? «Зенит» сейчас находится на первом месте. Да и Семак вместе с «Зенитом» обыграл «Спартак» в Суперкубке. Наверное, это тоже обоснование в его пользу», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч восьмого тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Зенит» набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (16) – на второй позиции.

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