Дзагоев подпишет контракт с «Рубином». Алан уже тренируется с командой

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в «Рубине». 32-летний футболист находится в расположении команды и уже провёл с ней несколько тренировок, информирует пресс-служба казанского клуба в своём телеграм-канале.
Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Дзагоев станет игроком «Рубина». У Алана были и другие варианты для продолжения карьеры, но он выбрал команду Леонида Слуцкого, с которым знаком по работе в ЦСКА.
32-летний Дзагоев покинул ЦСКА 30 июня 2022 года после окончания своего контракта, проведя в команде более 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.
ФК «Рубин» в семи матчах набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку турнирной таблицы Первой лиги сезона-2022/2023.
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