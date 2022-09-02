Худяков, Одоевский, Пиняев и Мампасси вошли в рейтинг самых перспективных игроков от CIES

Центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) совместно с интернет-порталом InStat представил рейтинги самых перспективных футболистов по годам рождения.

Так, голкипер «Локомотива» Даниил Худяков занял третье место в рейтинге перспективных игроков 2004 года рождения, уступив лишь Гави из «Барселоны» и Слонине из «Челси». Также в список лучших молодых игроков 2004 года рождения попал нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев – он занял 35-е место.

В рейтинг 2003 года вошли: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (4-е место), голкипер «Зенита» Даниил Одоевский (21-е место) и защитник «Локомотива» Марк Мампасси (33-е место).

Захарян в рейтинге 2003 года уступил лишь Джуду Беллингему из дортмундской «Боруссии», Джамалу Мусиале из мюнхенской «Баварии» и Харви Эллиотту из «Ливерпуля».

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