Глава селекционного отдела «Химок» покинет клуб
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«Химки» полностью сменит руководство со следующей недели. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Клуб покинут гендиректор Дмитрий Ульянов и глава селекционного отдела Сергей Литвинов», — добавил источник «Чемпионата»
31 августа член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении Спартака Гогниева на освободившуюся должность.
Напомнив, Писарев был назначен в начале августа после увольнения Сергея Юрана. На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. Также команда потерпела поражение в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:0.
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