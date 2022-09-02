Агент Карцева: Эден готов приехать в Россию в любой момент

Футбольный агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» Нетания и сборной Израиля Эдена Карцева, высказался о срыве трансфера своего клиента в московское «Динамо». Напомним, футболист уже присоединился к бело-голубым, но российский клуб не смог перечислить деньги за него из-за европейских санкций. В итоге Карцев вернулся в «Маккаби».

«Всё так и есть, «Динамо» не смогло перечислить платёж. В чём конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать в «Динамо». Точно так же я не знаю, изменится ли ситуация каким-то образом к зиме. Всё зависит от российского клуба. Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему. К слову, был интерес от российских клубов и к другим моим клиентам, но мы не смогли ничего сделать из-за сложностей с переводом денег», — приводит слова Нимни «РБ Спорт».