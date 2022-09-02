Ребров: Ещенко мог приехать на своем «Рейндже», внутри всё завалено сумками Louis Vuitton

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора команды, поделился воспоминаниями о приходе в состав красно-белых Андрея Ещенко.
«Ещ всегда был забавным. Впервые мы пересеклись году в 2004-м или 2005-м – в молодёжной сборной. Он казался безбашенным: помню, у него уже тогда был Range Rover, жена-блондинка, сам крашеный, весь такой нарядный – в общем, всё как надо.
Мог приехать на своем «Рейндже», а внутри все завалено сумками Louis Vuitton. Жену селил прямо в соседнем номере на базе в Бору. Основная сборная жила в маленьком корпусе, а мы в большом – и там можно было просто гостиничный номер снять. Вот он жене и снимал.
Здоровья у Еща тогда было очень много, но он его сохранил и до сегодняшних дней. В какой бы форме ни находился, выдерживал все сложные тренировки Тедеско. Справлялся даже лучше, чем молодёжь.
Ещ появился в «Спартаке» перед чемпионским сезоном. У меня мысли пробежали: «Ну этого нарядного куда привезли? Только таких игроков нам ещё не хватало», — цитирует Реброва Sports.ru.
- 2 сентября 2022
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