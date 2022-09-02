«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником «Шавеша» Баши
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«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником португальского «Шавеша» Жоау Баши. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сейчас «Краснодар» и «Шавеш» согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.
Жоау Баши выступает на позиции крайнего полузащитника (чаще всего — справа). 24-летний футболист родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 575 тыс.
Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Быки» занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (17).
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