«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником «Шавеша» Баши

«Краснодар» согласовал контракт с полузащитником португальского «Шавеша» Жоау Баши. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас «Краснодар» и «Шавеш» согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег. В случае успешных переговоров игрок перейдёт в российский клуб.

Жоау Баши выступает на позиции крайнего полузащитника (чаще всего — справа). 24-летний футболист родился в Португалии, но выступает за сборную Анголы. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 575 тыс.

Напомним, «Краснодар» набрал 14 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Быки» занимают четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (17).