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Нападающий Максим Барсов стал игроком «Нефтехимика»

Нападающий Максим Барсов стал игроком «Нефтехимика»
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Нападающий Максим Барсов стал игроком «Нефтехимика», сообщает пресс-служба клуба.

Футболист выступал за «Сочи» с момента основания. За четыре года Барсов помог команде пробиться в Российскую Премьер-Лигу и стал лучшим бомбардиром клуба в сезоне-2018/2019. Всего за 53 матча форвард забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.

Максим Барсов является воспитанником академии «Локомотива». Также он выступал за «Калугу», «Оренбург», «КАМАЗ», «Солярис», «Динамо» из «Санкт-Петербурга», находился в арене в «Балтике».

«Нефтехимик» в нынешнем розыгрыше Первой лиги набрал 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В 8-м туре команда дома будет принимать ярославский «Шинник». Встреча состоится 4 сентября в 18:00 мск.

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