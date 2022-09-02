Мигел Данни ответил на вопрос о возможной работе в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни ответил на вопрос о возможной работе в структуре сине-бело-голубых. По словам португальца, ему уже предлагали возглавить академию в Петербурге, но этот вопрос был заморожен из-за состояния здоровья дочери экс-футболиста. Данни подчеркнул, что он всегда готов к переговорам с «Зенитом».

«Когда я закончил карьеру, то думал о том, в каком качестве могу остаться в футболе. В 2020-м у нас действительно был разговор о моём возвращении в «Зенит» с Александром Медведевым — речь шла о том, чтобы я возглавил академию «Зенита». Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить.

Могут ли возобновиться переговоры на матче легенд? Нет, мы это не обсуждали — всё по той же причине. У неё заболевание, которое редко попадается. Оно не требует лечения — но пока наш фокус на здоровье дочери. Как только в этом плане всё наладится — я всегда готов к переговорам. «Зенит» — это мой второй дом, я никогда не закрою эту дверь», — приводит слова Данни Sport24.