Мигел Данни ответил на вопрос о возможной работе в «Зените»

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни ответил на вопрос о возможной работе в структуре сине-бело-голубых. По словам португальца, ему уже предлагали возглавить академию в Петербурге, но этот вопрос был заморожен из-за состояния здоровья дочери экс-футболиста. Данни подчеркнул, что он всегда готов к переговорам с «Зенитом».
«Когда я закончил карьеру, то думал о том, в каком качестве могу остаться в футболе. В 2020-м у нас действительно был разговор о моём возвращении в «Зенит» с Александром Медведевым — речь шла о том, чтобы я возглавил академию «Зенита». Но по состоянию здоровья моей дочки этот вопрос пришлось отложить.
Могут ли возобновиться переговоры на матче легенд? Нет, мы это не обсуждали — всё по той же причине. У неё заболевание, которое редко попадается. Оно не требует лечения — но пока наш фокус на здоровье дочери. Как только в этом плане всё наладится — я всегда готов к переговорам. «Зенит» — это мой второй дом, я никогда не закрою эту дверь», — приводит слова Данни Sport24.
- 2 сентября 2022
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:06
-
16:59
-
16:51
-
16:42
-
16:30
-
16:02
-
15:59
-
15:56
-
15:54
-
15:45
-
15:40
-
15:37
-
15:23
-
14:55
-
14:54
-
14:49
-
14:45
-
14:33
-
14:25
-
14:22
-
14:00
-
13:53
-
13:50
-
13:36
-
13:25
-
13:19
-
13:13