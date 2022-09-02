Данни назвал спектаклем матч легенд между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни поделился ожиданиями от предстоящего матча ветеранов с московским «Спартаком».

«Большое спасибо за приглашение. Рад быть здесь. Это будет спектакль, а не игра, потому что футболисты этого матча всегда устраивали спектакль», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.