Данни рассказал о роли футбола в своей жизни

Участник матча легенд в составе «Зенита» Мигел Данни высказался о роли футбола в своей жизни. Сегодня, 2 сентября, команда португальца сыграет с московским «Спартаком» на «Открытие Банк Арене». Начало встречи — 19:00 мск.

«Футбол присутствует в моей жизни, потому что мои дети в него играют. Я провожу время с семьёй, и мне это нравится», — приводит слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

39-летний Данни был футболистом «Зенита» с 2008 по 2017 год. В 256 матчах за команду португальский полузащитник забил 68 голов и отдал 73 результативные передачи.

Первый матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» закончился победой петербуржцев со счётом 2:0. Он прошёл 8 июля на «Петровском».

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