Тихонов: у «Спартака» нет заготовок для празднования. Главное — забить «Зениту»
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал, как игроки его команды будут праздновать забитые мячи в ворота петербургского клуба.
«Заготовок на празднование у нас нет, нам забить главное. А то в Питере мы были уверены, но не забили. Так что ничего не готовили», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
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