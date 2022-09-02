Тихонов: у «Спартака» нет заготовок для празднования. Главное — забить «Зениту»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов в преддверии матча ветеранов с «Зенитом» рассказал, как игроки его команды будут праздновать забитые мячи в ворота петербургского клуба.

«Заготовок на празднование у нас нет, нам забить главное. А то в Питере мы были уверены, но не забили. Так что ничего не готовили», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.