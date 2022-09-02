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Данни: со здоровьем проблем нет. Готов и чемпионат отыграть, если нужно

Данни: со здоровьем проблем нет. Готов и чемпионат отыграть, если нужно
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Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни в преддверии предстоящего матча легенд с московским «Спартаком» рассказал о состоянии своего здоровья и готовности отыграть матч чемпионата Российской Премьер-Лиги.

«Никаких проблем со здоровьем нет. Я готов и чемпионат отыграть, если будет нужно», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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