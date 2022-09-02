Данни: со здоровьем проблем нет. Готов и чемпионат отыграть, если нужно
Поделиться
Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни в преддверии предстоящего матча легенд с московским «Спартаком» рассказал о состоянии своего здоровья и готовности отыграть матч чемпионата Российской Премьер-Лиги.
«Никаких проблем со здоровьем нет. Я готов и чемпионат отыграть, если будет нужно», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16
Новость по темеДанни рассказал о роли футбола в своей жизни
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08
Партнерский контент