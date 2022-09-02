Алан Дзагоев перешёл в «Рубин»

Российский полузащитник Алан Дзагоев подписал контракт до конца сезона с «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды на официальном сайте. 32-летний футболист будет выступать за новый клуб под 6-м номером.
Дзагоев — воспитанник академии Коноплёва. В конце 2007 года он перешёл в ЦСКА, в составе которого выступал до 30 июня 2022 года. Всего за армейцев полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Летом у сторон истёк контракт, который они решили не продлевать.
«Рубин» с декабря 2019 года тренирует Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев пересекался в ЦСКА. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в Первую лигу.
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