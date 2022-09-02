Гендиректор «Зенита» сообщил, что у Клаудиньо есть шанс сыграть со «Спартаком»
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сыграть со «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.
«Клаудиньо тренируется в общей группе, но решение об участии будет приниматься накануне. Есть шанс, что сыграет со «Спартаком», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
25-летний Клаудиньо получил травму во время матча 4-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0), который состоялся 4 августа. Сообщалось, что бразильский полузащитник должен пропустить месяц.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало — в 20:00 мск.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
Комментарии
- 2 сентября 2022
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:41
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:24
-
18:23
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:44
-
17:41
-
17:37
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:11
-
17:09
-
17:08
Партнерский контент