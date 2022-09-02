Гендиректор «Зенита» сообщил, что у Клаудиньо есть шанс сыграть со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может сыграть со «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

«Клаудиньо тренируется в общей группе, но решение об участии будет приниматься накануне. Есть шанс, что сыграет со «Спартаком», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25-летний Клаудиньо получил травму во время матча 4-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0), который состоялся 4 августа. Сообщалось, что бразильский полузащитник должен пропустить месяц.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября. Начало — в 20:00 мск.

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