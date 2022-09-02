В «Спартаке» высказались о возможном переходе полузащитника Пауло Фернандеса

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал трансферные цели команды до конца летнего трансферного окна, в том числе вероятный приход игрока «Волоса» Пауло Фернандеса.



«Трансферная кампания не завершена? Ещё работаем. Пауло Фернандес из «Волоса»? Всё зависит от договороспособности руководства «Волоса». Переговоры ведутся? Пробуем (кивает). Говорят, что «Спартак» не готов платить 1,5 миллиона евро? Мы хотим говорить о рыночной цене игрока, а не о пожеланиях «Волоса», потому что к ним обратился «Спартак», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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