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Гендиректор «Спартака» сообщил, что Николсон остаётся в команде

Гендиректор «Спартака» сообщил, что Николсон остаётся в команде
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что форвард Шамар Николсон не покинет состав красно-белых.

«Николсон остаётся. До конца трансферного окна он никуда не собирается уходить. Шамар преодолевает себя, старается на тренировках, всё пока нормально», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

25-летний Шамар Николсон перешёл в «Спартак» в зимнее трансферное окно сезона-2021/2022. В 22 матчах за российскую команду форвард из Ямайки забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Сообщалось, что в летнее трансферное окно Николсон может уйти.

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