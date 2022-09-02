Мележиков предположил, что Бальде будет готов сыграть в матче «Спартак» — «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал вероятный выход новичка красно-белых Кейта Бальде в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».



«Думаю, что Кейта будет готов к матчу с «Зенитом». Выпускать его или нет — решать главному тренеру», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у команды в активе 17 набранных очков. Московский «Спартак» идёт следом — у команды 16 очков и вторая строчка чемпионата. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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