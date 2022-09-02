Гендиректор «Спартака» Мележиков: Бальде со сложным характером? Он очень позитивный

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков опроверг сложный характер нападающего команды Кейта Бальде.
«Бальде со сложным характером? Он очень позитивный», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
27-летний Бальде стал игроком «Спартака» 26 августа, перейдя в команду в статусе свободного агента. С красно-белыми воспитанник «Барселоны» подписал соглашение, рассчитанное на три года. Дебютировать за «Спартак» Бальде может в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Зенитом», который состоится в воскресенье (4 сентября).
«Спартак» после семи туров чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, набрав 16 очков. У возглавляющего таблицу «Зенита» 17 очков.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
- 2 сентября 2022
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