Гендиректор «Спартака» Мележиков: остаюсь ли в клубе? Не ко мне вопрос

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал своё возможное освобождение от должности в стане красно-белых.

«Остаюсь ли я в клубе? Не ко мне вопрос. Главное, что я знаю — это сегодняшнее настоящее и оно меня устраивает, а будущее — посмотрим. Мы работаем, нормально всё», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ — у команды в активе 17 набранных очков. Московский «Спартак» идёт следом — у команды 16 очков и вторая строчка чемпионата. Матч «Спартак» — «Зенит» состоится в воскресенье, 4 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16