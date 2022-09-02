«Ожидаю победы «Спартака». Хлусевич — о матче легенд с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился ожиданиями в преддверии матча легенд между командой красно-белых и санкт-петербургским «Зенитом», который состоится сегодня в Москве.

«Что привело меня на матч легенд? Футбол. Ожидаю сегодня победы «Спартака», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между легендами «Спартака» и «Зенита» состоится сегодня на стадионе «Открытие Банк Арена», стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первая встреча команд состоялась 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 2:0 одержала домашняя команда.

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