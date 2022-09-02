Спартак Гогниев — новый главный тренер «Химок»

Новым главным тренером подмосковных «Химок» назначен российский специалист Спартак Гогниев. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Соглашение с 41-летним тренером подписано до лета 2024 года с возможностью продления. В тренерский штаб Гогниева в «Химках» войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.
С июля 2019 по май 2022 года Гогниев был главным тренером «Алании», с которой вышел в Первую лигу и добирался до полуфинала Фонбет Кубка России.
Предыдущим главным тренером «Химок» был Николай Писарев, которого назначили на этот пост в начале августа. Однако под его руководством подмосковная команда проиграла все четыре матча. Ранее Писарев заменил на этой должности Сергея Юрана.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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