Гогниев прокомментировал назначение главным тренером в «Химки»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев высказался о своём назначении на эту должность.

«Благодарю руководство клуба за доверие и возможность работать в Премьер-Лиге. Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть.

В «Химках» собрался хороший коллектив, я многих знаю, знаком лично, а со многими ещё предстоит познакомиться. Моя основная идеология – игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля. Впереди — вылет в Оренбург, где будем биться только за победу», — приводит слова Гогниева пресс-служба «Химок» на официальном сайте.

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