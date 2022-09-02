Масалитин: Дзагоев способен помочь «Рубину» решить задачу выйти в РПЛ

Бывший советский футболист Валерий Масалитин прокомментировал переход полузащитника Алана Дзагоева в «Рубин».

«Уверен, перед тем, как пригласить Алана в «Рубин», Слуцкий разговаривал с ним, рассказал, кем видит его в команде. Мастерство у Дзагоева есть: он может отдать пас, решить момент, забить гол. Алан был одним из лучших плеймейкеров в нашем чемпионате.



Другой вопрос — травмы и его физическое состояние. Мы видели, что Алан может сыграть от силы 60 минут. Если «Рубин» подписывает Алана, значит, всё понимают и Слуцкому он нужен. Может быть, молодые рядом с ним будут чувствовать себя увереннее, да и в команде будет хорошая обстановка. Дзагоев способен помочь «Рубину» решить поставленную задачу — выйти в РПЛ», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

32-летний Дзагоев — воспитанник академии Коноплёва. В конце 2007 года он перешёл в ЦСКА, в составе которого выступал до 30 июня 2022 года. Всего за армейцев полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Летом у сторон истёк контракт, который они решили не продлевать.



«Рубин» с декабря 2019 года тренирует Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев пересекался в ЦСКА. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в Первую лигу.

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