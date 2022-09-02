Источник: Антони будет играть за «Манчестер Юнайтед» под 21-м номером

Новичок «Манчестер Юнайтед» нападающий Антони выбрал для выступлений за английскую команду футболку с 21-м номером. Об этом сообщает Relevo. Напомним, стороны подписали контракт сроком до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

22-летний Антони перешёл в «Аякс» в июле 2020 года. В 82 матчах за команду на его счету 24 гола и 22 результативные передачи. В октябре прошлого года нападающий дебютировал за сборную Бразилии, в составе которой в девяти матчах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Примечательно, что в стане «красных дьяволов» Антони воссоединился с бывшим тренером «Аякса» Эриком тен Хагом и экс-футболистом амстердамцев Лисандро Мартинесом.

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