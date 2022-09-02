Гаджи Гаджиев высказался о переходе Алана Дзагоева в «Рубин»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал переход полузащитника Алана Дзагоева в казанский «Рубин».

«Приход Алана в «Рубин» — усиление для казанского клуба. Но это профессиональный спорт, а не уличный футбол, поэтому готовность будет сильно влиять на игру Дзагоева. В любом случае мастерство Алана остаётся и оно соответствует требованиям РПЛ. Он всё равно сможет помочь «Рубину» достичь поставленных задач», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

32-летний Дзагоев — воспитанник академии Коноплёва. В конце 2007 года он перешёл в ЦСКА, в составе которого выступал до 30 июня 2022 года. Всего за армейцев полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. Летом у сторон истёк контракт, который они решили не продлевать.



«Рубин» с декабря 2019 года тренирует Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев пересекался в ЦСКА. По итогам прошлого сезона казанцы вылетели в Первую лигу.

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